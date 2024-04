Schlein attacca, 'Meloni ha perso il contatto con la realtà'

Sarà che l'annuncio non era inaspettato, sarà la vasta eco mediatica del discorso della premier Giorgia Meloni, ma le critiche dell'opposizione alla "discesa in campo" arrivano in tempi record. "La presidente del Consiglio si divide tra palazzo Chigi e la propaganda di TeleMeloni e ha perso il contatto con la realtà", punta il dito immediatamente la segretaria del Pd Elly Schlein. Meloni l'ha tirata in causa varie volte nel corso dei suoi 73 minuti di intervento alla kermesse di Pescara. Quasi a pregustare una sfida a due sul campo delle europee. E il leader di Azione, Carlo Calenda, scioglie le riserve e poco dopo annuncia anche la sua corsa per l'Europarlamento, in tandem con Elena Bonetti.



Schlein incassa l'affondo ironico della premier sullo scarso supporto del Pd alla sua leadership ("Siccome non sono la segretaria del Pd,sono sicura che il partito mi darà una mano") e rilancia sui contenuti. Cita "la sanità pubblica e le infinite liste d'attesa che si allungano per i suoi tagli", i "salari bassi, la precarietà, la sicurezza sul lavoro di fronte a 1041 morti nel 2023" e fotografa una premier "nel paese delle meraviglie" che "seppellisce i problemi sotto un fiume di retorica". 'L'Italia è cambiata', dice lei. Purtroppo sì, ma in peggio". Giuseppe Conte, invece rilancia uno degli slogan della premier, "Con Giorgia L'Italia cambia l'Europa" e commenta sarcastico: "Per una volta la premier ha ragione. Le abbiamo lasciato un'Italia che riportava a casa 209 miliardi del Pnrr per infrastrutture, investimenti, sanità. Nemmeno il tempo di arrivare a Bruxelles da premier, ha dato l'ok a un accordo con tagli da 13 miliardi l'anno che colpiranno le tasche degli italiani, i servizi, la sanità, le scuole con un'onda di austerità. Da 'patriota' a Re Mida al contrario: quel che tocca distrugge. Fermiamola!". "Il duo sciagura dell'opposizione, ovvero Schlein e Conte, sente avvicinarsi il momento di un'altra sconfitta e anziché chiedersi perché gli elettori guardano al centrodestra, attaccano Giorgia Meloni", chiosa il capogruppo dei deputati Fdi Tommaso Foti.



Per Calenda "la discesa in campo della presidente del Consiglio e la sua piattaforma antieuropea e sovranista, cambiano completamente lo scenario" e impongono di "rispondere a questa sfida mettendosi direttamente in gioco". "Dopo aver consultato il direttivo del partito, io ed Elena Bonetti abbiamo deciso di accettare la sfida e candidarci insieme in tutte le circoscrizioni", annuncia. Iv punta il dito con Luciano Nobili ("Carlo Calenda non è un candidato, è un pagliaccio") postando un video in cui il leader di Azione diceva che non si sarebbe presentato per l'Europarlamento.



Interviene anche Matteo Renzi: "Giorgia Meloni chiede di votarla per le Europee ma sa perfettamente che non andrà al Parlamento Europeo. A lei non interessa contare davvero in Europa: le serve contarsi in Italia. Non è una statista, è un'influencer". "Chi non vuole il progetto dell'Europa delle piccole patrie di Giorgia Meloni ma una grande Patria Europea vota la rivoluzione degli Stati Uniti d'Europa", gli fa eco il compagno di viaggio Riccardo Magi (Più Europa).



Da Avs, Angelo Bonelli pone una tema di copertura mediatica: "Mentre a noi sono riservati pochi secondi, quando capita, alla presidente del consiglio Giorgia Meloni sono consentite dirette TV anche quando parla da leader di Fratelli d'Italia come oggi, e come già successe alla festa di Atreju: alla faccia della par condicio, questa é TeleMeloni. Reclamiamo un intervento dell'Osce durante tutta la campagna elettorale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA