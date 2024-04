Tajani, su Autonomia odg per garanzie sui Lep ed il Sud

Sull'Autonomia "vediamo come va il dibattito, noi non abbiamo presentato emendamenti, manteniamo fede agli impegni. Non vogliamo toccare il testo ma vogliamo alcune garanzie sui Lep e sul Sud. Vediamo magari con gli ordini del giorno sui Lep che impegnano il governo. Se il governo si impegna lo deve fare". Così il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, parlando con i giornalisti alla Camera.

"Vigilare non vuol dire essere contro ma - precisa - vogliamo impegnare il governo a fare alcune cose, che non cambiano il testo legislativo, immediatamente prima che entri in vigore la legge".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA