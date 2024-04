Fidesz, 'Salis eletta non sarebbe la prima criminale al Parlamento europeo'

"Se Ilaria Salis a luglio dovesse sedere all'Eurocamera, non sarebbe un problema, d'altronde in quest'aula non sarebbe la prima criminale". Lo ha detto l'eurodeputata di Fidesz ed ex ambasciatrice dell'Ungheria a Roma, Eniko Gyori, parlando alla stampa italiana a Strasburgo sul caso Ilaria Salis. "Il fatto che i Verdi abbiano deciso di candidarla per noi risulta comunque inconcepibile", ha sottolineato Gyori.

"La sinistra in Italia strumentalizza questo caso giuridico per i suoi scopi politici e per attaccare Meloni. Da noi la politica e la giustizia sono separate, e vedo che lo sono anche per il governo Meloni. Io apprezzo molto che il governo Meloni rispetti l'indipendenza della giustizia, non importa in quale Paese si svolga un processo", ha aggiunto Gyori.

Dura la replica di Roberto Salis: "Mia figlia è imputata, non è condannata. Se qualcuno definisce mia figlia una criminale non fa che comprovare quanto stiamo dicendo e quanto abbiamo scritto nella mozione che presenteremo in Aula". "Voglio essere chiaro, il fatto che mia figlia sia una candidata non può essere un'aggravante", ha aggiunto.

