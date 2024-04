Nell'Aula di Palazzo Madama si approva con 95 si, 68 no e 1 astenuto il decreto che contiene disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il provvedimento, che aveva già ricevuto il via libera dalla Camera il 18 aprile, diventa legge.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA