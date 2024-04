Lollobrigida: "La parola antifascista ha portato in tanti anni a morti"

"La Costituzione e' strutturalmente antifascista e noi giuriamo sulla Costituzione ma la violenza perpetrata di chi si dichiara antifascista non ci appartiene". E riguardo al partito fascista aggiunge: "nessuno intende rifarlo, sarebbe una follia antistorica. Il 25 aprile - aggiunge - e' un fatto oggettivo". E ricorda di aver celebrato la giornata lo scorso anno con gli studenti regalando copie delle Costituzione.



In studio a In Mezz'Ora su Rai3, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida durante la trasmissione In Mezz'Ora su Rai 3 ricorda Sergio Ramelli che fu sprangato da antifascisti. "La parola antifascista, purtroppo, ha portato in tanti anni a morti". "Questo termine è troppo generico e preferisco rifarmi alla Costituzione italiana, che e' strutturalmente antifascista e sulla quale ho giurato".

