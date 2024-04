Incoronata Boccia: "L'aborto un delitto". Il Pd: "Inaccettabile"

Pd all'attacco sulle parole della vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia che durante la trasmissione 'Che sarà' ha parlato dell'aborto come di un "delitto e non un diritto", parole giudicate "inaccettabili" dai Dem.

Video Incoronata Boccia: 'L'aborto un delitto, non un diritto'

"Sto per dire - ha detto Boccia parlando con Serena Bortone - parole forti, lungi da me giudicare storie e persone, ma si giudica il principio. Stiamo scambiando un delitto per un diritto. Qua si ha paura, anche la politica, di dire che l'aborto è un omicidio. Non l'ho detto io: quando è stato conferito il premio Nobel per la pace a Maria Teresa di Calcutta hanno tremato i potenti della terra perché quando le hanno chiesto quale fosse il più grande dramma dell'umanità con coraggio quella piccola donna disse l'aborto, non la guerra". "Incoronata Boccia - attacca su X la senatrice del Pd Cecilia D'Elia - vicedirettrice del principale tg pubblico attacca in modo violento una legge dello Stato, e la scelta delle donne. Questa è la Rai di Meloni. Questo non è servizio pubblico".

Tajani: "La legge 194 non si tocca"

"C'è la 194, nessuno ha mai parlato di cambiarla. È una legge che c'è e va rispettata. Io sono sempre per garantire la libertà di tutti, compresa quella di chi è contro l'aborto. La 194 non si tocca". Così il ministro degli Esteri è segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

Roccella, dal ministero 60 milioni per i centri estivi

"Sappiamo che per le mamme e i papà che lavorano, l'estate è uno dei momenti più critici. Hanno bisogno di soluzioni organizzative, e per aiutarli anche quest'anno finanzieremo i centri estivi. Nel 2023 avevamo già aumentato a 60 milioni i fondi a disposizione dei Comuni, nel 2024 li confermiamo con risorse del nostro ministero". Lo spiega Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, in un'intervista a Il Messaggero.

Secondo la ministra "c'è una crisi educativa che va affrontata. Non si tratta di sostituirsi alle famiglie, ma di sostenerle nell'esercizio del proprio ruolo. Abbiamo intenzione di investire impegno e risorse sui centri per la famiglia - aggiunge - che esistono ma sono pochi, sono stati molto trascurati. Noi già abbiamo assegnato a questi centri il compito di accompagnare i genitori nell'utilizzo del parental control, che abbiamo incentivato per arginare l'accesso precoce dei bambini e dei ragazzi al porno e ai contenuti violenti. Abbiamo in programma ulteriori investimenti". L'assegno unico ha compiuto due anni.

"La spesa per l'assegno unico con il nostro governo è cresciuta di 3 miliardi. Lo abbiamo aumentato per molte famiglie e in particolare per quelle numerose, che prima erano penalizzate - spiega Roccella -. È evidente che lo consideriamo una buona misura nonostante i molti problemi tecnici che abbiamo riscontrato". Ad esempio, "siamo già intervenuti sulla situazione dei vedovi, e stiamo studiando il problema dell'incidenza sull'Isee. Ma, soprattutto, l'assegno unico è sotto procedura d'infrazione in Europa per come è stato costruito a suo tempo il criterio della residenza - conclude -. Ovviamente lo stiamo difendendo".

