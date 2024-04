Europee: Schlein, mi candido per dare una spinta a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese

"Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno a Roma.



Schlein sarà capolista al Centro e nelle Isole. Cecilia Strada nella circoscrizione Nord ovest, Stefano Bonaccini al Nord est e Lucia Annunziata al Sud.



Quella del Pd è "una squadra plurale e competente, sperando di eleggerla tutta per lavorare in Europa, mentre io sarò qua nel confronto quotidiano da segretaria, nel Parlamento, con Giorgia Meloni per le sue scelte scellerate per l'Italia", ha aggiunto Schlein.





Quelle del Pd per le europee "sono liste bellissime e molto molto forti". "La posta in gioco ci chiama tutti a metterci in moto per fare una campagna strada per strada". "Le liste vogliono essere l'espressione di una idea dell'Europa e del Pd che vogliamo, un partito aperto che si lascia attraversare dalle migliori energie della società e che rivendica la competenza dei nostri amministratori, dirigenti e militanti. Una lista plurale".











Ipotesi nome di Schlein nel simbolo Pd

Il nome della segretaria Elly Schlein potrebbe comparire nel simbolo del Pd per le elezioni europee. E' una delle ipotesi sul tavolo della direzione in corso al Nazareno. E' quanto viene confermato da fonti Pd. Schlein corre come capolista al Centro e nelle Isole.

In direzione Pd applauso a Scurati

Il caso Scurati è stato ricordato all'inizio della direzione Pd: "La direzione di oggi vorrei che iniziasse con un applauso di solidarietà ad Antonio Scurati oggetto di una censura molto grave per aver scritto cose giuste", ha detto la segretaria Elly Schlein fra gli applausi della platea.

