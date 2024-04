Tajani alla segreteria nazionale, capolista di FI ovunque tranne nelle Isole

Il vicepremier Antonio Tajani sara il capolista di Forza Italia in tutte le circoscrizione, tranne che nelle Isole.

Lo ha anticipato lo stesso segretario di Forza Italia, durante la segreteria nazionale, prima del Consiglio Nazionale del partito, all'Hotel Parco dei Principi, a Roma.



Caterina Chinnici, eurodeputata uscente, ex Pd, figlia di Rocco Chinnici, sarà la capolista alle elezioni europee nelle Isole per Forza Italia. È quanto ha formalizzato il segretario Antonio Tajani nel corso della segreteria nazionale del partito, prima del Consiglio Nazionale di Fi, all'Hotel Parco dei Principi, a Roma.

