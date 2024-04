Europee: domani e lunedì deposito contrassegni al Viminale

Dalle 8 alle 20 di domani 21 aprile e dalle 8 alle 16 di lunedì 22 aprile - informa il Viminale - potranno essere depositati presso il ministero dell'Interno i contrassegni con i quali saranno distinte le liste dei candidati alle prossime elezioni europee, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. I contrassegni depositati saranno esposti in apposite bacheche collocate al piano terra del Viminale.

Per la successiva presentazione delle liste dei candidati, invece, ci sarà tempo fino la primo maggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA