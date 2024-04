Salvini, spero che Vannacci accetti di candidarsi con la Lega

"Spero che" alle Europee "il generale Vannacci accetti di essere candidato con noi della Lega perché mi piacerebbe un confronto tra un uomo che ha portato ordine, sicurezza e onore italiano in giro per il mondo e Ilaria Salis". Lo ha detto a Melfi (Potenza) il vicepremier Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa elettorale per le Regionali lucane di domenica 21 e lunedì 22 aprile. "Io - ha aggiunto - rispetto le scelte democratiche di tutti e quindi, se una persona che attualmente è purtroppo detenuta in Ungheria, vuole candidarsi con la sinistra in Europa, libera di farlo".



