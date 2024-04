Arianna Meloni: 'Non voglio fare il leader, resto militante'

"Oggi si è parlato tanto di questa mia presenza qui a Viterbo, ci si è chiesti ' ha cambiato profilo, improvvisamente vuole fare il grande leader': non sono qui per sostituire il presidente del Consiglio, per fare chissà cosa, il capo del partito, sono qui da dirigente di FdI e da militante, questo siamo, abbiamo scelto di fare politica senza avere nessuna ambizione personale, è con questo spirito che abbiamo iniziato a fare politica". Lo ha detto la responsabile della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni, a un evento elettorale a Viterbo. Alle sue spalle il manifesto del partito con lo slogan 'L'Italia cambia l'Europa'.

"C'è ancora tanto da fare, la vittoria delle politiche è stata sì del centrodestra ma anche del popolo italiano, che ci ha indicato che voleva essere governato da una maggioranza coesa e ha dato vita ad un governo di visione e soprattutto stabile. Oggi abbiamo davanti un'altra sfida, la battaglia delle battaglie le prossime europee, il modello italiano deve essere quello che portiamo in Europa". Lo ha detto la responsabile della segreteria politica di Fdi, Arianna Meloni, a un evento elettorale per le europee a Viterbo.





