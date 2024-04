"Non so se Draghi avrà un ruolo. La Lega ha già fatto i suoi sacrifici con Draghi e l'abbiamo anche scontata. Non so cosa voglia fare. Come dicono a Genova, 'emu za detu'". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini rispondendo a chi chiedeva se ci sono controindicazioni su un ruolo di Draghi in Ue.



