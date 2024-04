Mattarella visita la base Nato di Novo Selo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la base Nato di Novo Selo, nell'est della Bulgaria. Alla missione dell'Alleanza Atlantica ai confini orientali dell'Unione europea partecipano anche circa 700 militari italiani.

"Voi svolgete un compito che punta ad ottenere pace e sicurezza e questa è una caratteristica costante delle nostre Forze Armate nei compiti loro affidati da Parlamento e governo e svolti in tanto luoghi, anche lontani", ha detto il presidente, salutando il contingente italiano.

Mattarella ha sottolineato che le missioni militari italiane all'estero sono tutte "svolte per garantire e ripristinare la pace dove questa è messa a rischio". In questo modo, ha detto ancora il capo dello Stato, si fornisce "un grande contributo alla comunità internazionale".

"Siamo sul fronte orientale della Nato, posto in tensione dall'inammissibile invasione russa dell'Ucraina e quindi questa missione ha un compito di deterrenza, per prevenire ed evitare che vi siano incidenti. Una missione che ha come scopo la pace e la sicurezza. Una missione di grande rilievo e importanza", ha proseguito Mattarella.

