Cateno De Luca presenta i nomi del Centro, c'è anche Capitano Ultimo

"Questo è un collegio delicato e ci sono molte leggende su di esso perché ha una sua visibilità e c'è la partita che riguarda due personaggi che ancora non si sa cosa faranno: Vittorio Sgarbi e Roberto Vannacci e si aspettava questo momento. Noi la lista l'abbiamo chiusa perché i tempi non ce li facciamo dettare da altri e ora succederà che anche chiudendosi questa porta ci saranno due vittime eccellenti: la Meloni non candiderà Sgarbi" e "la stessa cosa accadrà per Vannacci" con la Lega. Lo ha detto il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca presentando al teatro Quirino a Roma i candidati della circoscrizione di Centro per le europee.

Video Capitano Ultimo: 'Politica sin qui immobile, togliere i diritti ai mafiosi'

Tra i candidati Laura Castelli, il Capitano Ultimo, Sergio Pirozzi e diversi esponenti delle sigle che Sud chiama Nord ha raccolto in vista delle europee: 18 forze politiche che hanno sottoscritto 21 punti programmatici. "Fin dall'inizio - ha sottolineato De Luca - abbiamo scelto i compagni di viaggio con cui portare avanti questa sfida senza avere paura di metterli in mostra: siete le stelle del firmamento della libertà". "Vado fiera di Cateno - ha detto l'ex viceministra all'Economia - e del progetto che sta portando avanti". Castelli ha citato la vicenda della raccolta delle firme per le Europee sottolineando che "tra l'altro le opposizioni non si sono strappate le vesti". "Io - ha evidenziato - vengo ricordata per essere salita sul tetto della Camera per difendere la Costituzione e ne vado fiera ma si sono dimenticati tutti, che belli quei tempi".



"Sono qui per amore del popolo - sottolinea il Capitano Ultimo - delle persone normali, di quelli che guardano come i padroni di tutto e di sempre usano i nostri soldi. E' tempo di uscire dalle case e riprenderci in mano la bandiera più importante: il tricolore". "Io vengo da una terra - ha detto Pirozzi - dove nulla è stato ricostruito. Ringrazio Cateno, perché io mi ero arreso. Mia figlia mi ha detto papà tu devi fare ancora qualcosa per la nostra terra. E ho accolto questa battaglia perché siamo diversi ma insieme possiamo fare la differenza".



Le candidature presentate per il Centro sono quelle di Cateno De Luca, Laura Castelli, Sergio De Caprio (Capitano Ultimo), Francesco Amodeo, Sabrina Aguiari, Gianpaolo Bocci, Maria Verità Boddi, Chiara Caprioli, Katia Ceccaccio, Nino Galloni, Monica Natali, Sergio Pirozzi, Enrico Rizzi, Laura Silo e Evelyn Di Lupidio.

