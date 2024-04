Pro Vita, nessuna intenzione di entrare nei consultori

"Non abbiamo nessuna intenzione di entrare nei consultori, perché il nostro ambito di azione è la sensibilizzazione pubblica e l'influenza politica con campagne nazionali. Ciò non toglie l'urgenza di riportare i consultori al ruolo per cui furono pensati dalla Legge 194, cioè luoghi dove le donne possano essere aiutate a trovare alternative concrete all'aborto rimuovendo quelle situazioni di disagio socio-economico o di solitudine e abbandono che rendono l'autodeterminazione un vuoto slogan politico". Lo afferma, in una nota, Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.

