Molinari sui tempi dell'Autonomia, i patti si rispettano

"Diciamo che c'è un accordo di maggioranza che prevede che l'Autonomia inizi la sua discussione in Aula il 29 aprile. E noi ci aspettiamo che tutti mantengano quello che è l'impegno assunto sia dalla conferenza dei capigruppo, nonostante le proteste dell'opposizione, sia per quello che è stato l'accordo tra i leader di centrodestra". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari al margine di una conferenza stampa alla Camera. "Noi - ha aggiunto - abbiamo dato il via libera in Commissione sul premierato al Senato. I patti si rispettano".



