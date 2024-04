Mattarella, cittadini chiedono giustizia chiara e efficace

"Anche con riferimento" ai valori "richiamati dalla figura di Vittorio Bachelet, il Csm è chiamato all'impegno di contribuire ad assicurare la massima credibilità alla magistratura, con decisioni sempre assunte con senso delle istituzioni. I nostri concittadini chiedono una giustizia trasparente ed efficiente. Al Csm la Costituzione affida il compito di dare concretezza all'indipendenza della giurisdizione, come valore irrinunciabile della nostra democrazia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di intitolazione della sede del Csm a Vittorio Bachelet. "I componenti del Csm - ha detto Mattarella in un altro passaggio - si distinguono soltanto per la loro 'provenienza'. Hanno le medesime responsabilità nella gestione della complessa attività consiliare e sono chiamati a svolgere il loro mandato senza doversi preoccupare di ricercare consenso per sé o per altri soggetti". "Laici e togati interpretano - con doverosa piena indipendenza da ogni vincolo - un ruolo fondamentale nel funzionamento del nostro sistema, sempre seguendo, quindi, il dettato costituzionale", ha aggiunto.





