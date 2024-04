In Sardegna l'esperimento campo largo continua con Zedda

L'esperimento del campo largo di centrosinistra in Sardegna, l'unico finora riuscito e che ha portato Alessandra Todde a essere la prima presidente M5s, prosegue anche alle prossime amministrative.

C'è voluta una settimana in più del previsto, e dall'insediamento della neo governatrice, ma alla fine le riserve sono state sciolte. Il nome di Massimo Zedda come candidato sindaco a Cagliari era in campo già da gennaio ed era legato agli equilibri tra le forze politiche nel tavolo delle regionali.

Zedda, cagliaritano, 48 anni, presidente del partito dei Progressisti, negli ultimi cinque anni è stato consigliere regionale, essendo stato sconfitto nel 2019 da Christian Solinas alla presidenza della Regione. È già stato sindaco di Cagliari dal 2011 al 2019. Annunciando la sua scelta di scendere in campo, era pronto anche a sottoporsi all'esito di eventuali primarie, ma la strada preferita dall'alleanza guidata da Pd e M5s è stata, come per la tornata regionale, quella della scelta condivisa al tavolo.

Ad avere ancora dei dubbi era il Pd, che non ha espresso il candidato alle regionali e per le comunali del capoluogo avrebbe potuto pensare al segretario regionale Piero Comandini. Sciolto il dubbio con l'elezione di quest'ultimo a presidente del Consiglio regionale, e vagliata negli ultimi giorni anche la candidatura spontanea di Davide Carta, esponente storico del Pd cittadino, questa sera la delegazione al tavolo di coalizione si è espressa per Zedda. Così come tutte le altre sigle.

Il tavolo ha anche bocciato l'ipotesi di allargare ancora di più un campo già ampio con l'ingresso di Azione e del movimento di Renato Soru, il candidato outsider alle regionali che punta a proseguire il suo percorso politico alternativo.

L'8 e 9 giugno, dunque, sarà Zedda contro Zedda. La sfidante del centrodestra, infatti, è Alessandra Zedda, ex esponente di Forza Italia ora vicina alla Lega, già assessora regionale del lavoro e vicepresidente della Giunta Solinas.

