A Milano una campagna per sensibilizzare i giovani a votare

In vista delle elezioni europee che si terranno l'8 e il 9 giugno il Comune di Milano, insieme all'Ufficio del Parlamento europeo a Milano e all'Institute for European Policymaking dell'Università Bocconi, promuove e coordina una campagna di sensibilizzazione per sottolineare l'importanza della partecipazione dei giovani cittadini milanesi al voto.

Il programma, inserito nel contesto della campagna istituzionale di invito al voto per le prossime europee 'Usa il tuo voto', promossa dal Parlamento europeo, si chiama 'Vivo a Milano e voto l'Europa'. Il progetto è stato pensato con la volontà di contrastare l'astensionismo, aumentare la consapevolezza dei cittadini, informarli su come le politiche e le istituzioni europee incidono sulla vita di ogni giorno.

Il calendario di eventi, che si terranno dal 22 aprile al 13 maggio, comprende otto talk. Gli incontri si svolgeranno nelle aree in cui alle scorse tornate elettorali si è registrato un maggiore astensionismo. Nella giornata del 9 maggio, festa dell'Unione Europea, verranno poi organizzati un flash mob e uno speed date al Castello Sforzesco. Un evento pubblico con l'obiettivo di informare e rispondere a domande sull'Europa.

"Abbiamo deciso di fare un investimento sulla partecipazione al voto dei giovani e per farlo andremo da loro, proprio in quei quartieri dove abbiamo registrato elevati tassi di astensionismo, che celano molto spesso sfiducia e disinteresse nei confronti delle istituzioni", spiega l'assessora ai servizi civici e partecipazione del Comune di Milano Gaia Romani.





