La Russa incontra comunità Lautari,fate un servizio alla nazione

"Cercherò di convincere il Parlamento ad esservi più vicini con maggiori risorse e con strutture più grandi". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa incontrando a Pozzolengo, nel Bresciano, ospiti, familiari, educatori della comunità Lautari.

"Fate un servizio alla nazione perchè ridate all'Italia dei figli in grado di fare molto più di quello che facevano prima di entrare in comunità" ha detto La Russa che ha poi aggiunto: "Conosco Giorgia Meloni da quando ha 15 anni. Se c'è una cosa per la quale si è sempre spesa è la lotta alle tossicodipendenze. La risposta migliore alle dipendenze è la comunità come questa, capace di seguire i ragazzi ogni giorno per reintrodurli nella società".



