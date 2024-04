Castelli, 'oggi è la festa di chi è rimasto con Bossi'

"Oggi è la festa di chi è rimasto vicino a Bossi dopo che è stato abbandonato da tutti. Non sarò domani a Varese. L'errore di Salvini è stato quello di aver trasformato un partito federalista, autonomista con venature indipendentiste in un partito centralista e direi anche meridionalista visto quello che sta facendo in Sicilia e Calabria". Così l'ex ministro Roberto Castelli arrivato a Gemonio (Varese) per festeggiare i 40 anni della Lega nel paese di Umberto Bossi.

"Secondo me neanche più una", ha risposto Castelli alla domanda su quante Leghe ci siano ora.



