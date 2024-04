Silvestri (M5s), Conte combatte la corruzione, non il Pd

"La battaglia di Conte e del Movimento 5 Stelle non è contro il Pd, è contro la corruzione, ovunque essa sia. Con il Partito Democratico facciamo tante battaglie importanti, ultima contro l'autonomia differenziata del governo Meloni. Quel che dobbiamo fare è costruire un'alternativa credibile a una Destra amorale, che attacca i presidi contro la corruzione, l'uso delle intercettazioni e che rischia di farci sperperare i 209 miliardi del Pnrr". Lo ha detto a L'Aria che Tira, su La 7, Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

"I fatti successi in Puglia sono gravissimi, sono tempeste giudiziarie gravissime che ci mettono in condizione di lasciare le poltrone, perché noi non siamo legati alle poltrone e ovviamente prendiamo le distanze con un determinato apparato che per noi non ha lavorato correttamente. Questo non significa che il Pd è marcio ovunque e che col Pd rompiamo in tutta Italia, questo assolutamente no. Noi contestualizziamo le cose e speriamo che il Pd ne approfitti per fare delle pulizie al proprio interno" spiega a sua volta Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento intervenuto a 24 Mattino su Radio 24.



