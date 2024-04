Richetti (Azione), Lega mente, avanti con la sfiducia a Salvini

"Le parole della Lega di oggi confermano che siamo di fronte a un problema che mette in imbarazzo l'intera maggioranza. La dichiarazione della Lega contiene una nuova menzogna: ora ci spiegano che dopo l'invasione dell'Ucraina a opera di Putin quel testo non vale più, in realtà quell'accordo contiene una clausola automatica di rinnovo. La verità è che le ambiguità di Salvini sulla Russia sono tutt'altro che chiarite ed è per questa ragione che andiamo avanti convinti con la nostra mozione di sfiducia". Lo afferma il capogruppo di Azione alla Camera Matteo Richetti.



