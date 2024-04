Casellati, la legge elettorale dopo il primo ok al premierato

"Non esiste che si faccia una legge elettorale prima di avere uno scheletro della riforma. Ho detto e ripeto che la legge elettorale si farà dopo una prima approvazione. Perché diversamente il testo, oggi in discussione, sarebbe stato un testo ingabbiato con paletti insormontabili".

Lo ha detto Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme. C'è accordo nella maggioranza per presentarla dopo la prima lettura? "Certamente sì. La scorsa settimana si è discusso di questo e si è detto anche che una legge elettorale non può precedere una riforma costituzionale perché ingabbierebbe il dibattito sulla riforma", ha precisato Casellati.



