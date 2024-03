Anpi, il 25 aprile una risposta popolare all'autoritarismo

"Mi aspetto un 25 aprile che tanto più grande sarà tanto meno tensioni ci saranno. Io penso che sarà davvero un grande 25 aprile". Lo ha spiegato il presidente nazionale di Anpi Gianfranco Pagliarulo, a margine del convegno dedicato agli scioperi del 1944 a Palazzo Marino a Milano.

"C'è stato un appello del Manifesto molto importante che noi abbiamo sottoscritto. Confido che sia un grande momento in cui si ponga al centro la memoria, cioè quello che è stato nel passato, quel 25 aprile del 1945 - ha proseguito - e, attraverso la memoria, si arrivi al presente".

Oggi secondo Pagliarulo c'è "il rischio di una situazione che tende a scivolare verso circostanze di autoritarismo - ha concluso -, sia in Italia sia in altri Paesi d'Europa. È l'occasione per una grande risposta popolare".

Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha lanciato un appello per un 25 aprile "di pace e coeso". "Faccio un grande appello perché questo 25 aprile sia particolare, con tanta gente in pace e coesa - ha detto a margine del convegno -che abbia la volontà di esprimere la sacralità di questo giorno".



