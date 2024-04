Il Papa, 'la guerra è orribile, l'ho imparato da mio nonno'

La guerra è "orribile": torna a dirlo il Papa nell'incontro in Vaticano tra anziani e nipoti.

"Gli anziani usano gli occhiali, quasi tutti, ma vedono lontano. Come mai? Perché hanno vissuto tanti anni, e hanno tante cose da insegnare: ad esempio quanto è brutta la guerra.

Io, tanto tempo fa, l'ho imparato proprio da mio nonno, che aveva vissuto il '14 al Piave, la prima guerra mondiale, e che con i suoi racconti mi ha fatto capire che la guerra è una cosa orribile, da non fare mai".

Poi Papa Francesco ha aggiunto: il nonno "anche mi ha insegnato una bella canzone che ancora mi ricordo. Volete che ve la dica?". Quindi Francesco ha recitato "Questo cantavano i soldati al Piave: 'Il general Cadorna scrisse alla regina: se vuoi guardare Trieste che la guardi in cartolina'. Bella eh? La cantavano i soldati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA