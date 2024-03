Mozione di sfiducia a Santanchè alla Camera dal 3 aprile

La mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè sarà in Aula alla Camera per la discussione generale mercoledì 3 aprile.

Il voto per appello nominale sulla mozione di sfiducia delle opposizioni al ministro Matteo Salvini in Aula alla Camera si terrà tra mercoledì e giovedì prossimi. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. La mozione è infatti l'ultimo punto all'ordine del calendario della prossima settimana.

"Rivendichiamo che M5s è riuscito a far anticipare la mozione di sfiducia nei confronti della ministra Santanchè indagata per frode sui fondi Covid che dovevano servire invece ai cittadini in pandemia. È stata anticipata alla settimana prossima mettendola al centro del dibattito parlamentare. Una sfiducia su cui Meloni non ha detto una parola", ha commentato il vicepresidente del gruppo M5s alla Camera Agostino Santillo al termine della riunione.



