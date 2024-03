Piantedosi: 'Sul web recrudescenza del sentimento anti-Israele'

"La strategia di prevenzione messa in campo a più livelli non ha mancato di monitorare le piazze digitali dalle quali emerge una preoccupante recrudescenza del sentimento anti-israeliano". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante il question time al Senato.

L'attività di controllo contro il rischio di infiltrazione terroristica in Italia ha portato, ad oggi, "all'arresto di 26 soggetti per terrorismo internazionale" ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante il question time al Senato, aggiungendo che sono stati invece "95 i soggetti ritenuti pericolosi" e allontanati dal territorio nazionale.

"Dopo il 7 ottobre non sono state concesse nuove autorizzazioni dall'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (Uama) per il trasferimento di armi in Israele, determinando una sospensione che prosegue tuttora. Anzi la sospensione è stata definita in questo senso tempestiva e incisiva. Le licenze autorizzate prima del 7 ottobre erano già state in gran parte utilizzate. Su quelle già autorizzate prima e non ancora utilizzate, l'Uama ha già fatto verifiche caso per caso e non riguardano materiali che possono essere impiegati con ricadute sui civili a Gaza". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto al question time al Senato.





