Bazoli,il 26/3 al Senato via all'esame della legge sul fine vita

"Martedì 26 marzo le commissioni Giustizia e Affari sociali del Senato inizieranno l'esame della legge sul suicidio assistito a mia prima firma. Finalmente si tornerà a discutere in Parlamento di una normativa necessaria e non più procrastinabile, che garantisca uniformità di trattamento e di condizioni in coerenza con le indicazioni della Corte Costituzionale. Mi auguro un confronto serio e costruttivo che possa condurre ad una sintesi alta e condivisa, su una materia che necessita di un approccio inclusivo, sensibile e dialogante". Lo annuncia il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia a Palazzo Madama.



