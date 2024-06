Zangrillo, bambini siano protagonisti rinascita di Caivano

A meno di una settimana dall'inaugurazione del nuovo centro sportivo, Caivano recupera un altro spazio verde da anni abbandonato, la villa comunale di Pascarola. E' stato il Consiglio delle bambine e dei bambini, l'organismo composto da 24 giovanissimi del territorio, tutti tra gli 8 e i 10 anni, a indicare il luogo come meritevole di un'azione di recupero.

Tempo poche settimane per realizzare un campo di calcetto, uno di minivolley, giostrine e altalene laddove si erano accumulati rifiuti e incuria. Per il taglio del nastro è arrivato a Caivano il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

"Sono molto soddisfatto - dice il ministro al suo arrivo - la politica ha fatto quello che doveva fare, abbiamo preso un impegno e oggi lo abbiamo mantenuto inaugurando villa Pascarola.

Essere oggi qua, dopo aver recuperato un bene destinato alle nuove generazioni, e' motivo di grande soddisfazione".

"Vogliamo che i bambini siano i protagonisti della rinascita di Caivano. Sono stati loro - ricorda Zangrillo, alla presenza del prefetto di Napoli Miche di Bari e degli amministratori del Comune - a decidere e a volere il recupero di questo spazio".

Al recupero degli spazi verdi si aggiunge anche la riorganizzazione della macchina comunale: "Avevamo preso l'impegno di recuperare l'efficienza della struttura comunale di Caivano - sottolinea il responsabile della Pubblica Amministrazione - e in tre mesi abbiamo chiuso il concorso per 31 addetti. Ai quali se ne aggiungeranno altri 17 col nuovo concorso che stiamo bandendo e altre 11 figure (tra architetti e ingegneri) arriveranno più in là grazie ai fondi europei".

La villa di Pascarola resterà aperta alla cittadinanza e la sua gestione - almeno in queste prima battute assicura il commissario Ciciliano - verrà affidata alla vicina parrocchia.





