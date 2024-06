Unicef: 1 bimbo su 2 vittima di aggressione,1 mld al mondo

Un bambino su 2, ovvero 1 miliardo di bambini nel mondo, ogni anno è vittima di violenza. A dirlo è l'Unicef nella Giornata Internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni che per la ricorrenza lancia il cortometraggio "House of Terror", diretto dal regista Francesco Calabrese con la partecipazione del regista e sceneggiatore Dario Argento, per sensibilizzare sul tema della violenza domestica sui minorenni.

Il video racconta la "tragica realtà per 1 bambino su 2, ovvero 1 miliardo di bambini nel mondo, che ogni anno soffrono di qualche forma di violenza, fisica, emotiva e sessuale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA