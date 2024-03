Cdm, con il riordino dei giochi concessioni a livelli di mercato

Si è concluso il Consiglio dei ministri. La riunione è durata circa un'ora.



Il Cdm ha approvato definitivamente il decreto legislativo per il riordino del settore dei giochi online. Come spiegano fonti di governo, si tratta di un intervento per "razionalizzare e aggiornare il sistema dei giochi pubblici a distanza, aumentando il valore delle concessioni da assegnare portandole ai corretti livelli di mercato. Tutto il sistema viene regolato con norme più moderne e rigorose".

