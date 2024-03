Lega, 'Subito una commissione d'inchiesta'. FdI, 'Si può configurare un atto eversivo'

"Donne e uomini della Lega sono stati spiati ripetutamente perché scomodi. Serve subito una commissione d'inchiesta: gli Italiani meritano di sapere chi spiava, chi pagava, chi ordinava. E chi ci guadagnava". Lo riporta una nota della Lega.

"Di fronte a questa preoccupante attività di spionaggio, che interessa prevalentemente il periodo compreso tra l'1 novembre 2019 e il 24 novembre 2022, la posizione defilata della sinistra, e in particolare modo del PD, lascia perplessi". Così Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera. "Da quanto trapela dalle prime indagini, appare essere stato messo in atto un tentativo di condizionare la composizione del nuovo governo Meloni, attraverso l'acquisizione illecita e la diffusione strumentale di notizie false. Se così fosse si configurerebbe un atto di natura eversiva. A parti inverse la Schlein avrebbe occupato la Camera".

"Fratoianni e Bonelli" avrebbero occupato "il Senato e Landini avrebbe già organizzato uno sciopero generale di 48 ore. Ma visto che i principali personaggi dossierati appartengono al centrodestra, si registra una insolita calma piatta, che subodora di acquiescenza", prosegue.

La premessa di Foti è che "quanto uscito fino ad ora sullo scandalo dossieraggio non è che la punta dell'iceberg di una inchiesta che presenta ancora molti profili da chiarire, come autori e mandanti. Il procuratore Raffaele Cantone ha definito il caso un vero e proprio verminaio, sottolineando come vi sono stati centinaia di accessi che non verrano mai scoperti e di cui sono stati cancellati i dati".

