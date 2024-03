Sì della commissione Senato ad emendamento su firme per Europee

La Commissione Affari costituzionalid el Senato ha approvato nella seduta notturna di ieri l'emendamento di Fdi che modifica il regime delle esenzioni della raccolta di firme per le prossime elezioni europee.

L'emendamento nella riformulazione approvata iieri sera (dopo un primo accantonamento), mantiene l'attuale regime delle esenzioni per i partiti presenti nel Parlamento italiano (occorre avere un gruppo oppure anche solo un solo eletto purché sia stato presentato il simbolo alle ultime elezioni); viene invece modificato il egime delle esenzioni per i partiti presenti nel Parlamento europeo: "Nessuna sottoscrizione è richiesta - si legge nell'emendamento approvato - per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali"; e ancora "nessuna sottoscrizione è richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".



