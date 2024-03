Ok dal Parlamento alle missioni. Tajani: 'Aspides è difensiva'

Via libera dall'Aula del Senato alla risoluzione di maggioranza sulle tre missioni internazionali: Levante sul conflitto Hamas-Israele, Eunavfor Aspides per la sicurezza nel Mar Rosso e Euam Ukraine. Votata per parti separate le premesse ottengono 95 sì, 2 astenuti e 58 no, mentre gli impegni 153 sì, 2 astenuti e nessun contrario. Ok anche a quelle di Pd, M5s, Az, Iv. Respinta solo la risoluzione di Avs. La risoluzione M5s passa con 144 sì, 2 astenuti, 7 no, quella del Pd con 123, sì 3 astenuti e 24 no. Respinto il punto della risoluzione dem sul ripristino dei fondi Unrwa per le Ong che operano in Palestina e in Israele.

In Aula al Senato le comunicazioni del ministro degli esteri, Antonio Tajani. Prima alla Camera dove sono state votate anche le risoluzioni presentate dai gruppi sulla deliberazione del consiglio dei ministri per autorizzare le missioni. Stessa cosa in Aula al Senato dove i gruppi hanno depositato le stesse 6 risoluzioni.

Anche l'Aula della Camera autorizza la missione in Ucraina. Sono state approvate praticamente all'unanimità, con un solo voto contrario, tutte le parti delle 6 risoluzioni presentate che prevedono l'invio della missione in Ucraina. Autorizzata la missione italiana nel Mar Rosso conosciuta come 'Aspides': messe ai voti tutte le parti delle mozioni presentate che prevedevano il via libera a questa missione e sono state approvate con 271 sì e 6 no.

L'Aula di Montecitorio ha inoltre autorizzato la missione italiana conosciuta come 'Levante' che impegna il Governo a farsi promotore di un'azione diplomatica volta a favorire la consegna del materiale di natura umanitaria anche attraverso la creazione di corridoi marittimi verso porti nella striscia di Gaza". Sono state messe in votazione tutte le parti delle mozioni presentate che prevedevano il via libera a questa missione e sono state approvate all'unanimità.

Nell'Aula della Camera passa anche la risoluzione del Pd, a prima firma Chiara Braga capogruppo, con la quale si autorizzano le tre nuove missioni internazionali. E' stato bocciato un solo punto del documento, che è stato votato per parti separate, quello con il quale si impegnava il governo a ripristinare i contributi per l'Unrwa.

Il Governo, con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dà un sostanziale parere favorevole a quasi tutte le risoluzioni presentate a Montecitorio sulle tre nuove missioni internazionali che l'Esecutivo chiede di autorizzare. Unica eccezione quella di Alleanza Verde Sinistra, a prima firma Luana Zanella, capogruppo alla Camera. Tajani dà parere favorevole solo alla parte del testo in cui si autorizza la missione in Ucraina, mentre dice no alle altre due parti del documento in cui si dice un sì condizionato a quella che riguarda il conflitto Israealiano-Palestinese e si nega del tutto l'autorizzazione a quella nel Mar Rosso. Le risoluzioni in tutto sono 6: centrodestra, Pd, M5S, Iv, Azione e Avs.

"Aspides agirà con compiti di natura difensiva, la missione non potrà cioè intraprendere azioni di tipo preventivo. Sono previste mansioni non esecutive". Lo afferma ministro degli Esteri, Antonio Tajani intervenendo a Montecitorio. "Aspides - ha aggiunto - non è diretta contro nessuno, ma a difesa di un principio: la libertà e la sicurezza della navigazione. Solo facendo rispettare questo principio è possibile assicurare sicurezza e benessere alla regione".

Nell'ambito della missione Levante, "si sta anche esplorando la possibilità di avviare attività di 'air drop' per recapitare materiale umanitario nella Striscia di Gaza, nonché l'attivazione dell'iniziativa multinazionale "Maritime Aid to Gaza" volta a prevedere l'apertura di un corridoio marittimo per il trasporto di aiuti umanitari", ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha espresso "soddisfazione per l'approvazione delle due nuove missioni: oltre a Levante, Aspides nel Mar Rosso

"Le risposte saranno condotte nel pieno rispetto del diritto internazionale, quello consuetudinario e il diritto all'autodifesa in caso di attacco imminente o in corso, su navi proprie o di terzi, così come previsto all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Aspides agirà inoltre in piena conformità con la Convenzione Onu sul diritto del mare".

"Le attività esecutive potranno essere svolte solo nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, a sud della latitudine di Mascate. Dovrà in ogni caso trattarsi di risposte necessarie e proporzionate e comunque sempre in mare o nello spazio aereo. In nessun caso Aspides potrà essere coinvolta in operazioni sulla terraferma".

"Sul piano politico-diplomatico, è essenziale raggiungere un cessate il fuoco sostenibile a Gaza. E questo anche per attenuare le tensioni regionali. L'Italia chiede una pausa prolungata e duratura delle ostilità, che porti a un cessate il fuoco sostenibile come richiesto anche dalle Risoluzioni 2712 e 2720 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu", afferma il ministro degli Esteri, intervenendo a Montecitorio. "La strage del pane impone di intensificare gli sforzi per giungere al più presto ad un cessate il fuoco. Abbiamo chiesto ad Israele di accertare con rigore la dinamica dei fatti e le responsabilità".

Aula di Montecitorio semideserta durante l'esame della deliberazione per autorizzare tre missioni internazionali tra cui quella Aspides nel Mar Rosso. Ai banchi del governo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e dell'Università Anna Maria Bernini, mentre la deputata del Pd Lia Quartapelle sottolinea "l'assenza del ministro della Difesa Guido Crosetto".

Quali sono le tre missioni al voto in Parlamento

Si tratta della missione 'Levante', finalizzata a "fronteggiare una potenziale escalation nel conflitto Israele-Hamas, inclusi interventi umanitari a favore della popolazione civile ell'area".



Poi c'è la missione 'Eunavfor Aspides', che si concretizza in "iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso, Golfo Persico e Oceano indiano nord-occidentale". In particolare, "l'avvio di EUNAVFOR ASPIDES - si legge nel documento - è stato deliberato nel corso della riunione del Consiglio affari esteri del 19 febbraio, con l'obiettivo di ripristinare e salvaguardare la libertà di navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo Persico, in linea con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2722(2024), approvata il 10 gennaio 2024, in cui si chiede l'immediata cessazione degli attacchi Houthi e si ribadisce il diritto degli Stati membri, in conformità al diritto internazionale, di difendere le loro navi da attacchi, compresi quelli che compromettono i diritti e le libertà di navigazione".

La terza missione è chiamata "Euam Ukraine" ed è finalizzata a sostenere l'Ucraina "nel suo impegno per la riforma del settore della sicurezza civile e si inserisce nel quadro del percorso di adesione di Kiev all'UE, che richiede l'adozione e l'attuazione delle riforme pertinenti, in particolare nei settori della democrazia, dei diritti umani, dell'economia di mercato e dell'attuazione dell''acquis' dell'UE, con particolare riguardo al rafforzamento dello Stato di diritto, attraverso la riforma del sistema giudiziario e la lotta contro la corruzione".

Nel testo della deliberazione si spiega poi che "la consistenza massima complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei vari teatri operativi è di 834 unità, mentre il fabbisogno finanziario è pari a euro 45 milioni 863 mila e 901 euro, di cui 35.213.901 euro relativi all'anno 2024 e 10.650.000 euro per obbligazioni esigibili nel 2025. A questi si aggiungono euro 66.543 per il magistrato distaccato in Ucraina nell'ambito della missione EUAM Ukraine".

Con la deliberazione si propone all'Assemblea di autorizzare per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 la partecipazione dell'Italia alle tre nuove missioni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA