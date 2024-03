Via libera della Camera al decreto per l'organizzazione del G7

Nell'Aula della Camera si approva con 141 sì, 65 no, 8 astenuti il disegno di legge di conversione del decreto per l'organizzazione del G7. Il provvedimento, che prevede, tra l'altro, l'istituzione della figura del Commissario straordinario che dovrà gestire e coordinare la realizzazione e la manutenzione delle varie infrastrutture anche in vista del vertice di capi di Stato e di Governo previsto dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia in Puglia, ora passa al Senato.



