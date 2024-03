La Lega: 'Sul dossieraggio chiederemo danni a tutti'

"Nessuno pensi di insabbiare il prima possibile lo scandalo-spioni, che ogni giorno si arricchisce di notizie inquietanti tra pezzi di Guardia di Finanza, Magistratura e media di sinistra. Chi sono i mandanti? A chi ha giovato questo spionaggio illegale di stampo sovietico?". Così una nota della Lega nella quale avverte che il partito "è pronto a denunciare e a chiedere risarcimento danni a tutti i livelli, nessuno escluso".

"Dopo le audizioni a Melillo e Cantone deciderò se chiederla anche io": a dirlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una visita al Centro Spaziale del Fucin, a proposito all'inchiesta di Perugia. Urso ha aggiunto che fece già un esposto alla procura nel 2022 come presidente del Copasir.

Intanto è stata completata ed è già agli atti della procura di Perugia l'analisi dei supporti informatici sequestrati a Pasquale Striano nell'ambito dell'indagine sui circa 800 presunti accessi abusivi che avrebbe compiuto alle banche dati in uso alla Procura nazionale antimafia. Dalle verifiche tecniche fatte svolgere dai magistrati di Roma nella prima fase del procedimento sarebbero emersi elementi ritenuti utili per l'inchiesta. Dagli inquirenti non viene comunque escluso che alcuni file possano essere stati cancellati prima del sequestro, come riportato da alcuni giornali

