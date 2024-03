Il Pse incorona Schmit, 'Noi baluardo contro le destre'

Il congresso del Pse ha approvato per acclamazione la candidatura dell'attuale Commissario europeo al Lavoro, Nicolas Schmit alle prossime europee come futura guida della Commissione Ue.

"La migliore risposta all'estrema destra è ciò che abbiamo fatto e portato a termine, è la nostra visione e il nostro progetto positivo per l'Europa, perché ogni cittadino e ogni bambino abbiano una vita migliore. L'estrema destra non propone niente: solo odio e distruzione dell'Europa". Lo ha affermato, conversando con i giornalisti a margine del congresso del Pse, che si sta svolgendo alla Nuvola all'Eur di Roma, il candidato socialista alle prossime europee e attuale Commissario europeo al Lavoro, Nicolas Schmit. "Come accade a Pisa si reprime la libertà dei nostri giovani di manfestare in sicurezza. Io sto con il presidente Mattarella con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento. Dobbiamo stare insieme contro l'estrema destra". Lo ha detto il candidato socialista alla presidenza della Commissione Ue, Nicolas Schmit.

"Grande risultato in Sardegna, grazie al Pd e a Elly. Grazie Elly, hai tutta la mia stima e il mio sostegno. Cara Elly è vero, il vento sta cambiando, il vento sta cambiando. Andiamo a vincere queste elezioni". Lo ha detto il candidato socialista alle prossime europee e attuale Commissario Ue al Lavoro, Nicolas Schmit, chiudendo il suo intervento al Congresso del Pse. La segretaria Pd Elly Schlein, dalla prima fila, gli ha risposto facendo con le mani il gesto del cuore e dicendogli "bravo, bravo".

"Vediamo una finestra di cambiamento che inizia ad aprirsi nel Paese, vediamo che l'alternativa esiste". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, chiudendo il congresso del Pse in corso a Roma. "Il cambiamento è possibile, lo abbiamo già dimostrato e insieme lo dimostreremo in Europa a giugno. Sarà un campagna elettorale cruciale per il destino del nostro continente".

"Abbiamo bisogno di un bilancio più forte e più investimenti comuni: dopo la pandemia l'Europa s'è risvegliata con la sospensione del Patto e il Pnnr. Non sono cose venute dal nulla. Voglio ringraziare Paolo Gentiloni e il gruppo S&D per aver avvicinato l'Europa ai cittadini. Ora dobbiamo evitare che questa porta si chiuda di nuovo, non vogliamo che torni l'austerità" ha detto Elly Schlein

Ad entrare nel cuore dei problemi è il commissario Ue all'Economia ed ex premier Paolo Gentiloni. "La fiscalità ha un ruolo per finanziare i nostri obbiettivi e per un ordine più equo: è importante ribilanciare l'onere delle imposte tra capitale e lavoro. L'Europa ha bisogno di ridurre le diseguaglianze, una legge che ci consenta di fare questo". ha detto Gentiloni aggiungendo che ", Nicolas Schmit è la persona migliore per andare avanti. Non possiamo ignorare le sfide che si pongono ai cittadini, l'inflazione è calata, ma i prezzi oggi sono del 10% più elevati che due anni fa e i salari non hanno potuto seguire questa tendenza, il nostro piano di ripresa ha creato posti di lavoro, ma non ha aumentato i salari".

"Come possiamo garantire che nessuno verrà lasciato indietro? Si è chiesto il Commissario Ue. Abbiamo norme più equilibrate, ma servono passi avanti, secondo me è chiarissimo: un finanziamento comune di quelli che sono i beni comuni europei fa parte della soluzione a questi problemi. Questa forma di debito giusto può essere l'inizio di un nuovo patto per una solidarietà intergenerazionale a livello europeo". "I due cigni neri della pandemia e della guerra in Ucraina hanno scosso le economie, ma la risposta è stata senza precedenti, non contraddistinta dall'austerità ma dall'equità e dalla solidarietà. Sono orgoglioso dello strumento Sure che ha aperto la strada al Next generation Eu".

Omaggio a Giorgio Napolitano, Gacques Delors e Martti Ahtisaari al congresso del Pse in corso a Roma, con un minuto di silenzio e un video che ha ricordato "tre leaders socialisti europei". A introdurre il video è stato il segretario generale del Pse Giacomo Filibeck, che presiede il Congresso, che ha salutato il figlio di Napolitano, Giulio, presente in sala. "Siamo sulle spalle di giganti", ha poi commentato Filibeck, ricordando anche che "sono passati cento anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti ad opera del regime di Mussolini".

Un applauso della platea ha salutato il passaggio in cui, al congresso del Pse in corso a Roma, il responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, ha citato David Sassoli. "La pandemia ci ha dimostrato che la società esiste - ha detto Provenzano - lo abbiamo fatto col 'next generation Eu'.

Dobbiamo scoprire la stessa ambizione e il coraggio del nostro mai dimenticato David Sassoli". Al termine dell'applauso, Provenzano ha continuato: "Dobbiamo dire chiaramente alla nostra gente che l'Europa che vogliamo non è quella di oggi, ma l'Europa sociale, democratica, sostenibile".

