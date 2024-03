"Ho dato mandato agli uffici regionali di sporgere querela per diffamazione nei confronti del ministro Fitto e di alcuni organi di stampa, per le affermazioni false e calunniose diffuse ieri in merito alla vicenda dei Fondi Coesione". Così in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA