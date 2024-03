'Chico Forti emozionatissimo', il racconto di chi ci ha parlato

"Un'emozione incredibile". Così Andrea Di Giuseppe, deputato di Fdi eletto in Nord America che ha parlato con Chico Forti, racconta la reazione di questi all'annuncio del suo trasferimento in Italia.



"La notizia - racconta Di Giuseppe - gli è stata data direttamente dalla premier Giorgia Meloni al telefono, per lui è stata una sorpresa, non se l'aspettava".

Forti se l'aspettava questa accelerazione dopo che negli anni passati erano arrivate risposte negative? "Abbiamo lavorato in silenzio per un anno per non illuderlo e arrivare a questo risultato. I fatti si fanno lavorando senza proclami o anticipazioni".

Che tempi ci vorranno per il trasferimento dalla Florida in Italia? "Non posso dare dei tempi. Finito il lavoro politico, ora ci sarà un iter formale. Dovremo aspettare che sia prima trasferito in un carcere federale statunitense, solo dopo potrà tornare in Italia. Parliamo di settimane, non sarà una cosa di pochi giorni", conclude il deputato di Fdi.



