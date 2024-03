"Ho una forte emozione" ad essere qui "per il deputato Matteotti". Lo ha detto il commissario europeo al Lavoro, Nicolas Schmit, che dovrebbe essere indicato in questi giorni Spitzenkandidat dei Socialisti a margine dell'omaggio alla lapide di Giacomo Matteotti. "In Italia - ha aggiunto replicando a una domanda in questo senso - c'è la responsabilità di politici che non hanno mai preso le distanze dal fascismo storico".



