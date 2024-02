Schifani, potrei fermarmi non lo faccio perché amo mia terra

"Spesso quando mi sento in difficoltà penso a chi diceva vai sempre avanti anche quando pensi di essere inutile e vi posso assicurare che queste parole mi aiutano ad andare avanti in certi momenti in cui penso ma chi me lo fa fare. Alla fine ho avuto una bellissima carriera politica, ho avuto l'onore di ricoprire la seconda carica dello Stato, di stare vicino al Paese, ho dato tanto e ho avuto tanto.

Potrei benissimo fermarmi: non lo faccio, perché amo la mia terra e cerco di aiutarla senza polemiche". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, al convegno 'Valori e visione per nuove politiche di sviluppo".



