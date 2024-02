Piantedosi cittadino onorario Avellino, no da Sinistra Italiana

"Sarebbe intollerabile il conferimento della cittadinanza onoraria di Avellino al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi". Il segretario provinciale di Sinistra Italiana, Roberto Montefusco, scrive al sindaco del capoluogo irpino, Gianluca Festa, che il mese scorso aveva annunciato il conferimento al titolare del Viminale, i cui genitori erano originari di Pietrastornina, comune del circondario.

"Torni sui suoi passi - dice rivolto al sindaco- perché in gioco c'è l'onore della città di Avellino che non può essere associata a una stagione politica così cupa e agli uomini che la rappresentano". Montefusco fa riferimento alla "violenza brutale e gratuita che si è abbattuta sui giovanissimi manifestanti di Pisa e Firenze, un episodio che si inserisce in un contesto sempre più preoccupante di repressione del dissenso" e conclude: "Come si può pensare di assegnare lo stesso riconoscimento che qualche anno fa fu conferito ad Aldo Masullo, maestro di libertà e pensiero critico, a questo ministro dell'Interno che evidentemente non ne risulta degno, come appariva chiaro dal tempo delle sue sortite in materia di immigrazione?".



