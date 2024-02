Sardegna: nuovo aggiornamento dati, Todde allunga al 45,4%

Nuovo aggiornamento dei dati in questo lungo spoglio elettorale in Sardegna con il flop del caricamento dei numeri da parte dei Comuni nel sistema informatico regionale. Dopo alcune rettifiche fatte dai componenti di tre seggi, il dato parziale arriva a 1825 sezioni scrutinate su 1844 con la governatrice in pectore Alessandra Todde che allunga sul suo avversario diretto Paolo Truzzu.

L'esponente M5s arriva al 45,4%, lo 0,1% in più rispetto all'ultimo dato diffuso dalla Regione. Truzzu ottiene il 45%, mentre Renato Soru l'8,6%. Infine Lucia Chessa resta ferma all'1%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA