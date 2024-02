Lollobrigida, in Sardegna abbiamo perso per 1500 voti

"Abbiamo perso di 1.500 voti la Regione Sardegna ma rispetto a 16 mesi fa il centrodestra in Sardegna aveva ottenuto il 40% dei consensi e ieri come liste ha ottenuto il 48,8% e il cosiddetto campo largo che aveva avuto il 48,8% oggi ottiene il 42,6% come liste. Quindi il giudizio politico rispetto alle coalizioni mi pare confermi un andamento estremamente positivo". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, commentando l'esito delle elezioni regionali in Sardegna



Riproduzione riservata © Copyright ANSA