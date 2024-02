Draghi, 'è ora di riforme Ue, non si può dire sempre no'

"Mi hanno chiesto al termine di Ecofin quale sia l'ordine delle riforme necessarie per l'Ue, quale sia l'ordine non lo so, ma per favore, è il momento di fare qualcosa, decidete voi cosa ma per favore, si faccia qualcosa, non si può passare tutto il tempo a dire no". Lo ha detto, a quanto apprende l'ANSA, Mario Draghi parlando ai presidenti delle commissioni dell'Eurocamera riuniti sul dossier competitività, sul quale l'ex premier è stato incaricato di compilare un report.

Lo scambio ha mostrato quanto sia globale e complessa la strada da percorrere per recuperare la nostra competitività, in particolare in termini di mobilitazione del massiccio fabbisogno di investimenti. Draghi ha sottolineato la necessità di essere competitivi per mantenere i nostri sistemi di welfare e preservare i nostri valori fondamentali. L'ex premier ha chiesto di ritrovare la capacità di agire insieme e per l'interesse collettivo.

