Dopo la Sardegna, ecco i prossimi appuntamenti elettorali per eleggere il consiglio regionale ed eleggere il presidente di Regione:

In Abruzzo si vota il 10 marzo, in Basilicata il 21 e il 22 aprile, in Umbria si voterà in autunno, in Piemonte si vota l'8 e il 9 giugno in concomitanza con le Europee

