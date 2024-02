Cdm: bando da 1,2mld per 60mila nuovi posti letto università

"Oggi segniamo una svolta sugli alloggi universitari, tema prioritario del Governo". Così il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sul Dl Pnrr 4 approvato dal Consiglio dei Ministri, che prevede misure di semplificazione per la realizzazione di nuovi posti letto. Lo stanziamento previsto è di 1,2 miliardi.

"Abbiamo messo a punto un pacchetto ad hoc dedicato all'housing. Il Cdm ha accolto la mia proposta di prevedere la figura di un Commissario straordinario per gli alloggi universitari, un soggetto attuatore che integrerà le competenze del Mur accelerando così la realizzazione dei posti letto.

Individuerò già nei prossimi giorni questa figura che farà anche da elemento di congiunzione con gli altri ministeri, la Struttura di missione Pnrr della Presidenza del Consiglio e gli Enti locali. Un soggetto altamente specializzato che coordinerà le politiche di housing attraverso procedure semplificate".

"Sempre oggi - ha aggiunto il ministro Bernini -, a completamento di questo pacchetto, il Mur ha pubblicato l'avviso per realizzare i 60mila nuovi posti letto entro il 2026 previsti dal Pnrr. È un target ambizioso, una sfida che vogliamo vincere.

Finalmente il nostro Paese si dota di una politica sulle residenze universitarie dopo anni di lentezze e ritardi".





