Piantedosi: 'Le regole non sono cambiate, valuteremo gli eccessi'

Le regole sulla gestione dell'ordine pubblico non sono cambiate, anche stavolta non ci si sottrarrà ad una valutazione di ciò che è accaduto. Lo assicura il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che al Corriere della Sera spiega di condividere le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle cariche della polizia sugli studenti. L'auspicio è che le manifestazioni siano sempre pacifiche, aggiunge, fondamentale la collaborazione di chi protesta. Alla domanda se riferirà come chiesto dall'opposizione, si dice disponibile a discussioni che auspica serene e costruttive, e non pregiudizialmente orientate a screditare il governo o le forze di polizia.







