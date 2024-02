Via libera unanime del Senato al ddl di delega del governo per la prevenzione contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il provvedimento ottiene 124 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.

Poiché il ddl è stato modificato nelle commissioni Giustizia e affari sociali di palazzo Madama, tornerà alla Camera in terza lettura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA